وفاة البطل العالمي السوري في الكاراتيه باستنشاقه غاز متسرب من مدفأته

توفي الكابتن أسامة عزام بطل العالم في لعبة الكاراتية أمس الأربعاء عن عمر ناهز 56 عاما نتيجة استنشاقه الغاز المتسرب من مدفأة ضمن منزله في مدينة السويداء، بعد مسيرة طويلة من الإنجازات في ذاك المجال.



عزام، لمع اسمه كمدرب ولاعب عالمي بعد أن أحرز الميداليتان الذهبيتان في القتال الفردي في بطولتي العالم في تركيا وصربيا، لتصنفا إحدى أهم إنجازاته خلال مسيرة حياته الرياضية التي بدأها من ملاعب طفولته في السويداء بعمر الستة عشر ١٩٧٨.



الكابتن عزام له إنجازات كثيرة كانت محطات مهمة في مسيرة حياته أهمها، المركز الثالث ببطولة العالم IJKA لعام 2013 بمدينة بورغاس ببلغاريا.



المركز الثاني بالقتال الفردي للوزن المفتوح والمركز الرابع للكاتا الفردي ببطولة العالم للشوتوكان عام 2013 بمدينة نوفي ساد بصربيا، والمركز التاسع ببطولة العالم بفارنا 2007، والمركز الأول لامتحانات الحزام الأسود 1985.



أما أبرز إنجازاته كمدرب، فقد كانت حصول منتخب “سورية” للآنسات على المركز الأول في بطولة العرب 1992.



ولم يبخل الكابتن عزام على سويدائه حيث ساهم في تأسيس لعبة الكاراتيه في المدينة ودرب منتخبات المحافظة.



هذا ونعى الاتحاد الرياضي العام الكابتن أسامة عزام الذي ستقام له اليوم مراسم تشييع في ساحة سمارة بمدينة السويداء.