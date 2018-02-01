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وفاة ابنة الـ23 عاماً… دواء الإسهال تسبب بإصابتها بنوبة قلبية!

 

توفيت أم تبلغ من العمر 23 عاماً بعدما تناولت “كميّة كبيرة” من دواء الإسهال الذي تسبّب بإصابتها بنوبةٍ قلبية.

وقد نقلت بروكلين ماري باركر من ليفربول إلى مستشفى جامعة ليفربول الملكي بعدما أصيبت بسكتةٍ قلبية في تشرين الأول حيث توفيت بعد خمسة أيام.

وبحسب تقارير Liverpool Echo، فقد قال الطبيب الشرعي بريان رودغرز إن “الدمج” بين دواء الإسهال ودواء الصرع الذي تناولته قد تسبب بإصابتها بالسكتة القلبية.

كذلك، فبعد نقل باركر إلى المستشفى، أصيبت بالالتهاب الرئوي وعدوى بكتيرية وهذا ما أدى الى وفاتها.

 

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