خبير اقتصادي: تأثيرات كبيرة ستطال الفقراء من رفع الدعم عن البنزين
ارتفاع أجور النقل بنسبة 50%!
التحالف السوري العلماني: اجتماع دمشق
الرئيس الأسد لـ أرياسا: ما يحصل في فنزويلا مشابه لما حصل في سورية وهدفه الهيمنة على الدول ومصادرة قرارها المستقل
واشنطن تحاول منع قيام اتحاد بين سوريا والعراق وإيران
الطريق السوري إلى العلمانية
الرئيس بشار الأسد يصدر القانون رقم 8 لعام 2019
الجيش يدمر أوكاراً للإرهابيين بسهل الغاب ومحاولات انشقاق ضمن ميليشيات تدعمها تركيا في الشمال
الجيش يقضي على العديد من الدواعش في البادية الشرقية و«قسد» تواصل مزاعم تجدد اشتباكها مع التنظيم
عودة أكثر من 800 مهجر سوري من لبنان والأردن.
عودة الاستقرار إلى درعا
بوتفليقة يعلن الاستقالة... نحو مرحلة انتقالية صعبة
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يرفع قيمة استحقاقات والدي شهداء قوى الأمن الداخلي
نتنياهو ينوي عقد جلسة حكومية في الجولان!
البنتاغون والناتو يعلنان عودة الحرب الباردة
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

وعدوا الشباب بتأمين فرص عمل بالدولة .. القبض على نصابين في اللاذقية سرقوا ملايين

بعد إقدامهما على ارتكاب عدة جرائم نصب واحتيال كان ضحيتها شباب حالمين بفرصة عمل، تم إلقاء القبض على المدعوين (م-ض) و ( س-ش) في محافظة اللاذقية وبحوزتهما عشرات الملايين.


حيث أكد مصدر في فرع الأمن الجنائي في اللاذقية أن “المدعوين (م- ض) مواليد ١٩٨٥ و ( س-ش) مواليد ١٩٨٩ كانا يمتهنان الاحتيال والنصب، حيث احتالا على عدد من المواطنين وطلاب الجامعة واستجرا منهم مبالغ مالية كبيرة”.


وأضاف المصدر:” كان المدعوان (م-ض) و(س-ش) يأخذان من كل شخص مبلغ يتراوح بين١٠٠-٢٠٠ ألف ليرة سورية، مقابل أن يقومان بتأمين وظائف وفرص عمل في مؤسسات الدولة وتأمين وثائق مزورة لبعض الطلاب”.


وأوضح المصدر أن ” المبالغ المستجرة من المواطنين وطلاب الجامعة ” المنصوب عليهم” بلغت عشرات الملايين، وقد تم استرداد بعض المبالغ المالية”.


وأردف المصدر:” ما تزال التحقيقات جارية لإلقاء القبض على باقي المتورطين وسيتم تقديم المقبوض عليهما للقضاء أصولا”.


وكان تم القبض مؤخرا على أب وابنه الحدث لإقدامهما على سرقة ونشل الأجهزة الخليوية من المحلات والمواطنين على مواقف الباصات والأماكن المزدحمة ضمن مدينة اللاذقية.