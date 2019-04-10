وعدوا الشباب بتأمين فرص عمل بالدولة .. القبض على نصابين في اللاذقية سرقوا ملايين

بعد إقدامهما على ارتكاب عدة جرائم نصب واحتيال كان ضحيتها شباب حالمين بفرصة عمل، تم إلقاء القبض على المدعوين (م-ض) و ( س-ش) في محافظة اللاذقية وبحوزتهما عشرات الملايين.



حيث أكد مصدر في فرع الأمن الجنائي في اللاذقية أن “المدعوين (م- ض) مواليد ١٩٨٥ و ( س-ش) مواليد ١٩٨٩ كانا يمتهنان الاحتيال والنصب، حيث احتالا على عدد من المواطنين وطلاب الجامعة واستجرا منهم مبالغ مالية كبيرة”.



وأضاف المصدر:” كان المدعوان (م-ض) و(س-ش) يأخذان من كل شخص مبلغ يتراوح بين١٠٠-٢٠٠ ألف ليرة سورية، مقابل أن يقومان بتأمين وظائف وفرص عمل في مؤسسات الدولة وتأمين وثائق مزورة لبعض الطلاب”.



وأوضح المصدر أن ” المبالغ المستجرة من المواطنين وطلاب الجامعة ” المنصوب عليهم” بلغت عشرات الملايين، وقد تم استرداد بعض المبالغ المالية”.



وأردف المصدر:” ما تزال التحقيقات جارية لإلقاء القبض على باقي المتورطين وسيتم تقديم المقبوض عليهما للقضاء أصولا”.



وكان تم القبض مؤخرا على أب وابنه الحدث لإقدامهما على سرقة ونشل الأجهزة الخليوية من المحلات والمواطنين على مواقف الباصات والأماكن المزدحمة ضمن مدينة اللاذقية.