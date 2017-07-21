وظائف ومهن تفوقت فيها المرأة على الرجل

كثيرة هي المهن والوظائف التي يتفوق بها الرجال على النساء وكانت حكراً عليهم، إلا أن هناك عدداً من المهن والوظائف، من الصعب على الرجل أن ينافس فيها المرأة، حيث تتفوق بها المرأة وتشكل النسبة الكبرى في العمل بها، جمعنا لكم أهم المهن والوظائف التي تفوقت فيها المرأة على الرجل، وهي:

مهنة التمريض:

صبر المرأة وفيض مشاعر العطف والحنان لديها، جعلها تتفوق في مهنة التمريض، خاصة أن مهنة التمريض تحتاج قلباً كبيراً وسعة صدر وتحملاً كبيراً، وهي من صفات المرأة ومن طبيعة تكوينها.

عرض الأزياء:

بالرغم من وجود الرجال في هذه المهنة، إلا أن للمرأة باعاً طويلاً بها، وتشكل الأغلبية، حتى أن سمة هذه المهنة ارتبطت بالمرأة بشكل كبير.

مهنة التعليم:

يفضل الكثيرون من الطلاب والطالبات في مختلف الأعمار المرأة في مجال التعليم، كونها تمثل لهم الأم ودورها في التربية والتعليم والتقويم، وفي هذا المجال بالتحديد تؤدي المرأة رسالتها على أكمل وجه، وتتحمل أي صعوبات، وتستوعب كل الشخصيات والطباع من الطلاب والطالبات، وتتعامل معهم بكل حب، وتخلق كل الطرق لإيصال المعلومة، لذلك تبرع المرأة في مهنة التعليم.

مهنة التجميل:

من الطبيعي أن تتفوق المرأة على الرجل في هذا المجال، كون مهنة التجميل خلقت منذ القدم من أجل المرأة وزينتها والاهتمام بجمالها، والتعرف على طرق إبراز ملامحها الجمالية، ومهما كان الرجل منافساً في هذا المجال، إلا أن المرأة أكثر براعة به.

مهنة الإعلام:

أنوثة المرأة وإطلالتها وصوتها، أقرب للمشاهدين والمستمعين من الرجل، لذلك نجد أن أكثر العاملين في مجال الإعلام من النساء، فتميزت المرأة وتفوقت على الرجل في هذا المجال.

إدارة شؤون الموظفين:

حساسية المرأة وتعاطفها مع الجميع وإحساسها العالي، جعلها تبرع في وظيفة إدارة شؤون الموظفين، ويفضلها الموظفون كونها أقل قسوة من الرجل، لذلك تعتبر وظيفية إدارة شؤون الموظفين أحد المجالات التي تفوقت بها المرأة على الرجل.

المبيعات:

بالرغم من أن التجارة والبيع والشراء كانت في السابق حكراً على الرجال في الغالب، إلا أنه في العصر الحالي أصبح للمرأة بصمة قوية وكبيرة في هذا المجال، ويفضل الكثيرون التعامل مع النساء عند الشراء، لأنهن أكثر براعة في تقديم العرض، وأكثر إقناعاً من الرجل.

المصدر : سيدتي