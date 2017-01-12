وضع 5 مراكز تحويل كهربائية جديدة بالخدمة واستبدال محولة باستطاعة أكبر في السويداء

وضعت الشركة العامة لكهرباء محافظة السويداء 5 مراكز تحويل كهربائية جديدة أرضية وهوائية بمدينة السويداء وقرية مصاد بالخدمة كما استبدلت محولة في قرية سليم باستطاعة أكبر وذلك بكلفة إجمالية قدرها 5ر57 مليون ليرة .



و اليوم أشار مدير الشركة المهندس نضال نوفل إلى أن المراكز الجديدة بمدينة السويداء موجودة شرق دوار الشعلة باستطاعة 1000 ك.ف وشرق دوار الباسل باستطاعة 400 ك.ف وشرق ساحة تشرين بنفس الاستطاعة وعلى طريق كناكر باستطاعة 200 ك.ف أما مركز قرية مصاد فاستطاعته 200 ك.ف لافتا إلى أن استطاعة المحولة المستبدلة بقرية سليم 200 ك.ف بدلا من 100 ك.ف.



وأشار إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة الشركة لتحسين واقع الشبكة الكهربائية وقدرتها على تحمل الطلب الزائد على الطاقة دون أعطال أو فصل في حال زيادة الحمولات الكهربائية.



وكانت الشركة وضعت قبل نحو 20 يوما مركزي تحويل كهربائيين جديدين بالخدمة واستبدلت 6 مراكز تحويل باستطاعة أكبر بكلفة تتجاوز 49 مليون ليرة .

سانا