وضع حجر الأساس لمشروع المجمع التنموي بالسويداء بقيمة نحو مليار ليرة

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي خلال وضعه حجر الأساس لمشروع المجمع التنموي على طريق الكفر صلخد بالسويداء أن المجمع سيكون باكورة تشجيع العمل الزراعي والصناعي المشترك في المحافظة وسيضم خط فرز وتوضيب متطور بطاقة 40 إلى 50 طنا يوميا.



وبين الوزير الغربي أن المشروع سيضم أيضا وحدة تبريد مركزية وورشة كونسروة وصالات لشراء وبيع المنتجات الزراعية بقيمة تقديرية تبلغ نحو مليار ليرة وسيتم تدشينه وافتتاحه قبل موسم التفاح خلال فترة تتراوح بين 4 و 5 أشهر.



وفيما يتعلق بتسويق محصول التفاح أشار الوزير الغربي إلى أنه لم يكن هناك صعوبات العام الماضي وهذا العام سيكون ميسرا جدا مع توافر العبوات البلاستيكية الجاهزة كما سيتم “ربط استيراد الموز بتصدير التفاح كخطوة لافتة من الحكومة لتشجيع تسويق التفاح”.



كما اطلع الوزير الغربي على سير العمل في مخبز السويداء الآلي الأول حيث أشار إلى أن نوعية الخبز “ليست بالمستوى المطلوب محملا المسؤولية لمدير المخبز” مؤكدا ضرورة تحسين نوعية الرغيف وإيصاله للمواطنين بنوعية جيدة ومحاسبة المقصرين.



وبخصوص العمال المياومين في فرع الشركة العامة للمخابز الآلية بالسويداء لفت إلى أنه “سيتم تحويلهم إلى عقود سنوية بموجب اختبار بعد عطلة عيد الفطر بحيث سيحصل كل عامل على تعويض معيشة بقيمة 11500 ليرة إضافة إلى أربع ساعات طوارىء”.



بعدها زار الوزير الغربي مطحنة سرايا التي توفر نحو 35 بالمئة من الاحتياج اليومي من الدقيق للمخابز العامة والخاصة بالمحافظة واطلع على آلية إنتاج الطحين ونوعيته داعيا إلى إنجاز بعض أعمال الأتمتة فيها.



كما افتتح الوزير الغربي عددا من صالات ومنافذ البيع التابعة لفرع المؤسسة السورية للتجارة في مدينة السويداء بعد إعادة تأهيلها حيث بين أن الصالات تبيع بعشرات ملايين الليرات شهريا وهو رقم مشجع للعمل مؤكدا انه سيتم تزويد كل الصالات بمادة اللحمة من حماة والخضار والفواكه من درعا وريف دمشق وطرطوس وسيتم نقل الخضار والفواكه بسيارات السورية للتجارة وإبعاد الوسطاء عن العمل بما يؤدي إلى انخفاض الأسعار.



وشملت جولة الوزير الغربي أيضا عددا من المحال التجارية بمدينة السويداء حيث شدد على ضرورة تشديد الرقابة وتكثيف الدوريات التموينية بما يسهم في ضبط الأسعار اضافة إلى زيارة مركز تسليم الحبوب في بلدة المزرعة ومركز الكفر لبيع وشراء الخضار والفواكه الذي يقع على مساحة 3000 متر مربع والمخصص لشراء وتسويق منتجات المزارعين في بلدة الكفر والقرى المحيطة بها والذي بدىء العمل به قبل عدة أيام.



وخلال الجولة دعا محافظ السويداء عامر ابراهيم العشي إلى الإسراع في وضع المجمع التنموي بالخدمة بأسرع وقت ودعم صالات السورية للتجارة بالمواد الأساسية والغذائية بما يدعم دورها في التدخل الإيجابي بالأسواق مبينا أن المجمع التنموي الذي يقع على مساحة 50 دونما سيوفر نحو 200 فرصة عمل.



وبينت مديرة فرع المؤسسة السورية للتجارة المهندسة هيام القطامي أنه يجري التحضير حاليا لافتتاح 5 صالات جديدة في قرى المجيمر- شعف- المشنف- بريكة وصالة في مقر كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببلدة عريقة وذلك بهدف تحقيق التدخل الإيجابي بالأسواق من خلال التوسع الأفقي في إحداث منافذ وصالات للبيع وطرح تشكيلة سلعية واسعة من المواد الاستهلاكية بأسعار أقل من السوق بنحو 20 بالمئة مشيرة إلى وجود دراسة لترميم منافذ البيع المنتشرة بالمحافظة وإعادة تأهيلها مع خطة لإحداث صالات ومنافذ بيع في كل القرى التي لا يوجد فيها أي صالات وذلك خلال الأشهر القادمة بما يتناسب مع متطلبات السوق وطريقة عرض المواد.



من جهة ثانية أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ضرورة الإسراع بتحديث بيوت النار والعجانات في مخابز السويداء ووضع أجهزة مؤشرات للتحكم بدرجة حرارة بيوت النار بما يسهم بتخفيض استهلاك المازوت وذلك خلال لقائه الاسرة التموينية بالسويداء خلال اجتماع في مبنى المحافظة.



وأشار الوزير الغربي إلى أنه سيتم استلام كل الأقماح المسلمة من المزارعين لافتا إلى ضرورة إعداد دراسة لصرف مكافآت للمزارعين من غير القطاع التعاوني الذين يسلمون الحبوب إلى مراكز الاستلام وذلك وفقا للكميات المسلمة.



وأكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالسويداء فادي مسعود ضرورة زيادة عدد المراقبين التموينيين للمديرية بينما دعا رئيس نقابة عمال الصناعات الغذائية سليمان عماشة إلى تأمين وسائط نقل لعمال المخابز إلى أماكن عملهم.

سانا