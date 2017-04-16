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وضع حجر الأساس للمنطقة الصناعية في الدريكيش ولمشروع توسيع طريق طرطوس الدريكيش

قام رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس بوضع حجر الأساس للمنطقة الصناعية في مدينة الدريكيش بمحافظة طرطوس بمساحة 45 دونماً.

كما وجه رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس بتأمين مقر لجامعة طرطوس في مركز التدريب والتأهيل الزراعي في منطقة أبو عفصة.

وكرم المهندس خميس 80 أسرة شهيد وجريح من الجيش العربي السوري في منطقة دريكيش.

من جهة أخرى وضع المهندس خميس حجر الأساس لمشروع توسيع طريق طرطوس الدريكيش بقيمة 3 مليارات و700 مليون ليرة سورية.

وأوضح وزير النقل المهندس علي حمود في تصريح للصحفيين أهمية هذا المشروع الاستراتيجي لأبناء منطقة الدريكيش لافتاً إلى أن الطريق الذي يبلغ طوله 27 كم ويحتوي على 112 منعطفا حاليا سيحقق تنمية اقتصادية حيث سيتحول إلى اوتستراد فيوفر المحروقات والوقت إضافة إلى أنه صلة وصل بين محافظات طرطوس وحمص وحماة.

وأشار الوزير حمود إلى أن المشروع يأتي تكريما لتضحيات وعطاءات الشهداء والجرحى من أبناء المنطقة مبينا أنه سيوفر رأس المال الذي خصص له خلال سنة وأربعة أشهر من إتمام إنجازه.

كما زار المهندس خميس معمل الحرير الطبيعي في الدريكيش وأطلق مشروع أحياء هذه الصناعة ودعا وزير الزراعة لتوزيع غراس أشجار التوت على المزارعين مجاناً وتشجير أملاك الدولة بهذه الأشجار.

سانا

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