وضع اللمسات الأخيرة لافتتاح شاطئ" الكرنك " الشعبي

على الرغم من التأخر بافتتاحه في الموسم السياحي الماضي وضعف التجهيزات والخدمات إلا أنه لاقى ارتياحا واقبالا كبيرا من المواطنين حيث تجاوز عدد الزائرين لشاطئ الكرنك الشعبي التابع لمجلس مدينة طرطوس الآلاف خلال العام الماضي في ظل وعود من قبل القائمين على الموقع بالارتقاء بالخدمات والتجهيزات خلال المواسم القادمة .



وأكد المهندس وسيم زغيبة رئيس دائرة الأملاك في مجلس مدينة طرطوس اقتراب موعد الافتتاح بعد الاعياد أو في منتصف الشهر الجاري وارتباط الموضوع بالانتهاء من تجهيز المنشآت الخدمية من مشالح و حمامات و غرف استحمام مضيفاً تم منح جزء من الموقع كاستثمار لاقامة مطعم بمساحة 425 متر لتخديم من يرغب من الزائرين اضافة لتجهيز 3 ملاعب لكرة القدم و السلة وكرة اليد وتوقع زغيبة ان يصل عدد زوار الشاطئ بعد افتتاحه لأكثر من الف شخص يومياً نظراً لرمزية أجرة الدخول البالغة 100 ليرة للكبار و 50 ليرة للصغار اضافة لقربه من مدينة طرطوس .



تشرين