وصول 62 عائلة إلى مدينة درعا هربا من إرهاب “داعش” في وادي اليرموك

وصلت إلى مدينة درعا خلال الأيام القليلة الماضية 62 عائلة فرت من منطقة وادي اليرموك بالريف الغربي هربا من إجرام المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم “داعش” التكفيري.



وقامت الجهات المعنية بتأمين أماكن إقامة لـ 36 عائلة منهم في المدرسة الخضراء بحي السبيل بينما تم تأمين أفراد العائلات الأخرى في منازل اقاربهم وأصدقائهم ريثما تستكمل محافظة درعا تجهيز مركز إقامة لإيوائهم مع أي عائلات جديدة تصل إلى مدينة درعا.



وذكر مسؤول قسم الكوارث في فرع الهلال الأحمر العربي السوري بدرعا رافت فالوجيأن “فرع الهلال بادر منذ الساعات الأولى لوصول العائلات الفارة من الريف الغربي بتقديم مواد الإيواء والإغاثة لهم وتخديم مركز الإقامة إضافة إلى توجيه فرق الدعم النفسي لتقديم كل ما يمكن تقديمه للعائلات”.



ولفت فالوجي إلى أن فرع الهلال قدم لكل مواطن 8 بطانيات وفرشة إضافة إلى السلل الغذائية والصحية ومواد الإيواء ومستلزمات المطبخ ليتمكنوا خلال هذه الفترة من تحمل مشاق مغادرة بيوتهم”.



وأشار عدد من الأهالي إلى أن تنظيم “داعش” الإرهابي فرض عليهم حصارا خانقا ومنع عنهم أبسط مقومات الحياة وفرض على طلاب كليتي الحقوق والإرشاد النفسي إما الاستتابة أو القتل وعمد إلى مصادرة الوثائق الشخصية وأملاك المواطنين تحت حجج متعددة”.



إلى ذلك زارت فضيلة نوفاك ايرون مديرة مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في المنطقة الجنوبية المركز واستمعت من قاطنيه لاحتياجاتهم والتي تركزت حول دعم المرافق الأساسية فيه.

سانا