وصول وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الجعفري إلى جنيف

وصل وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور بشار الجعفري إلى جنيف اليوم للمشاركة في الحوار السوري السوري.



ومن المقرر أن تبدأ جولة الحوار السوري السوري الجديدة في جنيف غداً برعاية الأمم المتحدة.



وكان مايكل كونتت مدير مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا أعلن أمس أن الأخير يضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات الخاصة بمحادثات جنيف المقررة في الـ 23 من شباط الجارى.



يذكر أن الجولة الأخيرة من محادثات جنيف توقفت في الـ 27 من نيسان من العام الماضي.

وكالات