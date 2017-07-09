وصول وفد الجمهورية العربية السورية إلى جنيف للمشاركة في الجولة السابعة من الحوار السوري السوري.

وصل وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور بشار الجعفري إلى جنيف اليوم للمشاركة في الجولة السابعة من الحوار السوري السوري التي تنطلق يوم غد.

واختتمت الجولة السادسة من الحوار السوري في جنيف في التاسع عشر من أيار الماضي وعقد خلالها وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور الجعفري عدة جلسات محادثات مع المبعوث الدولي الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا تركزت حول اجتماعات الخبراء دون التطرق إلى أي سلة من السلال الأربع التي تم البحث فيها في جولات سابقة.

بينما انتهت الجولة الخامسة من الحوار السورى السوري فى ال31 من آذار الماضى وقدم خلالها وفد الجمهورية العربية السورية على مدى ثمانية أيام أوراقا عديدة للمبعوث الخاص كانت أولاها ورقة تتعلق بمكافحة الإرهاب وورقة مبادئ عامة للحل السياسي في سورية لكن منصات “المعارضة” لم تقدم ردها على أي ورقة من الأوراق التي قدمها الوفدفي حين اختتمت الجولة الرابعة من الحوار في الثالث من آذار الماضي بالاتفاق على جدول أعمال من أربع سلال هي مكافحة الإرهاب والحكم والدستور والانتخابات.

وكان رمزي عز الدين رمزي نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية أكد في تصريح للصحفيين في دمشق أمس أن اجتماع جنيف المرتقب سيبحث السلال الأربع بالتوازي والمتعلقة بمكافحة الإرهاب والحكم والدستور والانتخابات مع مواصلة المشاورات التقنية حول المسائل القانونية والدستورية المتعلقة بالعملية السياسية.