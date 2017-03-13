وصول وفد الجمهورية العربية السورية إلى العاصمة الكازاخية للمشاركة في اجتماع استانا 3

وصل وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور بشار الجعفري إلى العاصمة الكازاخية للمشاركة في اجتماع أستانا 3 حول الأمة في سورية.



واستضافت العاصمة الكازاخية أستانا اجتماعين حول الأزمة في سورية عقد الأول يومي ال 23 وال 24 من كانون الثاني الماضي وصدر في ختامه بيان أكد الالتزام بسيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية وأن الحل الوحيد للأزمة في سورية سيكون من خلال عملية سياسية كما أعلن تشكيل آلية ثلاثية لمراقبة نظام وقف الأعمال القتالية.



وشدد الاجتماع الثاني الذي عقد في السادس عشر من الشهر الماضي على تثبيت وقف الأعمال القتالية في سورية.

وكالات