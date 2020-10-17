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وصول قافلة عسكرية أمريكية ضخمة إلى الحسكة

وصول قافلة عسكرية أمريكية ضخمة إلى الحسكة

أفادت مصادر أهلية بريف الحسكة، بأن قافلة عسكرية ضخمة للاحتلال الأمريكي عبرت طريق الحسكة – تل براك شمال شرق الحسكة أمس الجمعة، قادمة من الحدود السورية العراقية.

وبينت المصادر أن القافلة مؤلفة من ١٨ ناقلة كبيرة محملة بمعدات عسكرية ولوجستية ودبابتين ترافقها ٨ مدرعات أميركية واتجهت عبر طريق تل براك – الحسكة إلى قواعد أمريكية بريف الحسكة الشمالي .

وكثف الجيش الأمريكي من عمليات إدخال القوافل العسكرية خلال الأيام الماضية، عبر معابر برية غير شرعية مع العراق.

كما أقدم الجيش الأمريكي قبل أيام، على إخراج قافلة محملة بالنفط السوري المسروق إلى شمال العراق، في استمرار لعمليات نهب وسرقة المزيد من الثروات الوطنية السورية.