وصول سفينة تحمل 500 طن من المواد الغذائية مقدمة من جمهورية كازاخستان للشعب السوري

وصلت إلى مرفأ طرطوس اليوم سفينة محملة ب 500 طن من المساعدات الغذائية مقدمة من الحكومة والشعب في جمهورية كازاخستان إلى الشعب السوري.



وبين سفير كازاخستان في عمان عظمات بيرديباي الذي كان في استقبال السفينة أنها “تحمل على متنها 500 طن من الدقيق واللحوم المعلبة والأرز والمعكرونة والشاي” لافتا إلى أنه تم “نقل المساعدات بالتعاون مع وزارة الدفاع الروسية وسيتم توزيعها في وقت لاحق بهدف تخفيف معاناة المواطنين جراء الأزمة التي تمر بها سورية”.



وفي تصريح صحفي أكد السفير الكازاخستاني “دعم بلاده للجهود التي تبذلها الحكومة السورية والمجتمع الدولي لإنهاء الأزمة من خلال الحوار والمصالحة” معربا عن أمله “استمرار المباحثات في المستقبل في إطار مؤتمر جنيف برعاية الأمم المتحدة لتسوية الأوضاع في سورية من خلال الوسائل السلمية”.



ولفت رئيس مجلس محافظة طرطوس المهندس ياسر ديب إلى أن هذه المبادرة الإنسانية من قبل الحكومة والشعب في كازاخستان تأتي في إطار دعم صمود السوريين لتحمل الظروف القاسية التي فرضتها الأزمة والإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية لافتا إلى أنه سيتم توزيع المواد الغذائية على مراكز الإقامة المؤقتة في مختلف المناطق.



وتم في 14 من تشرين الثاني الماضي توزيع مساعدات غذائية وطبية مقدمة من روسيا الاتحادية على أهالي منطقة صافيتا بالتعاون مع محافظة طرطوس.

وكالات