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وصول دفعة جديدة من المساعدات إلى الحسكة عبر الجسر الجوي

وصلت إلى مطار القامشلي الدولي دفعة جديدة من المساعدات الغذائية وغير الغذائية مرسلة من قبل برنامج الأغذية العالمي إلى محافظة الحسكة عبر الجسر الجوي الذي ينقل المساعدات عن طريق مطار دمشق الدولي.

وبينت مديرة مكتب البرنامج في الحسكة عفراء نوح أن الكميات الواصلة تضمنت 1981 كرتونة البسة شتوية لصالح منظمة اليونيسيف و 910 كرتونة غذائية و 910 أكياس رز اضافة الى 273 كرتونة زيوت نباتية لصالح برنامج الغذاء العالمي.

وأشارت نوح إلى أن عملية نقل المساعدات عبر الجسر مستمرة حتى استكمال خطة البرنامج لشهر كانون الثاني والمتضمنة نقل 35 الف حصة غذائية اضافة إلى نقل كمية من المساعدات غير الغذائية لصالح عدد من المنظمات الدولية العامة في المحافظة.

وبلغ عدد رحلات الجسر الجوي منذ انطلاقها في التاسع من شهر تموز العام الفائت حتى تاريخه 279 رحلة .

سانا

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