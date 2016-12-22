وصول دفعة جديدة من الحالات الإنسانية من بلدتي كفريا والفوعة إلى معبر الراموسة جنوب مدينة حلب وإخراج مئات الإرهابيين وعائلاتهم إلى منطقة الراشدين

وصلت اليوم إلى معبر الراموسة جنوب مدينة حلب حافلتان تقلان حالات إنسانية وعائلات من بلدتي كفريا والفوعة المحاصرتين بريف إدلب الشمالي.



ووتقل الحافلتين نحو 100 من الجرحى والمرضى والنساء والأطفال تم إجلاؤهم من بلدتي كفريا والفوعة بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري واللجنة الدولية للصليب الأحمر، مبيناً أنه تم نقلهم جميعاً إلى مركز جبرين للإقامة المؤقتة حيث أعدت محافظة حلب أماكن مجهزة بجميع المواد الأساسية لاستقبالهم.



وفي هذه الأثناء تم إخراج مئات الإرهابيين وعائلاتهم من أحياء الزبدية وصلاح الدين والمشهد والأنصاري في الجهة الشرقية لمدينة حلب باتجاه منطقة الراشدين جنوب غرب المدينة.



كما أن عملية إخراج الإرهابيين وعائلاتهم من الأحياء الشرقية مستمرة إلى حين إخلائها بشكل كامل من جميع المظاهر المسلحة إيذانا بإعلان مدينة حلب خالية من السلاح والمسلحين ليصار بعدها إلى تفكيك العبوات الناسفة والألغام من جميع الأحياء ومن ثم البدء بإعادة ترميم ما خربه الإرهابيون وعودة الأهالي إلى منازلهم.



ووصلت أمس 4 حافلات وسيارتا إسعاف تابعتان للهلال الأحمر العربي السوري تقل جرحى ومرضى ونساء وأطفالاً من كفريا والفوعة إلى معبر الراموسة قبل توجهها إلى مركز الإقامة المؤقتة في جبرين بالتوازي مع إخراج مئات الإرهابيين وعائلاتهم من الأحياء الشرقية لمدينة حلب إلى منطقة الراشدين في الريف الجنوبي الغربي.

سانا