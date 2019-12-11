وصول توريدات من الغاز المنزلي.. تحسن ملحوظ في الأيام القادمة

أفادت مصادر مسؤولة في شركة محروقات بوصول توريدات جديدة من مادة الغاز المنزلي، متوقعة حدوث انفراج خلال الفترة المقبلة.



وتوقعت مصادر في محروقات تحسناً لوضع الغاز خلال الأيام القليلة القادمة بحيث يلمس المواطن هذا الأمر على أرض الواقع.



فيما أرجعت المصادر سبب الاختناقات الحاصلة حالياً في مادة الغاز وعدم توفرها بالشكل الكافي في الأسواق، إلى قلة التوريدات وتأخرها في بعض الأحيان.



كما أكدت المصادر أن الحصار الجائر على سورية هو أبرز الأسباب في تأخر وصول التوريدات، وبالتالي عدم توفر المادة بشكل كافٍ في الأسواق.



وهنا بينت مصادر محروقات أن الإنتاج المحلي من الغاز لا يغطي سوى ربع حاجة السوق، أما الباقي فيتم تغطيته عن طريق الاستيراد.



حيث أن الطاقة الإنتاجية لمعمل غاز عدرا حالياً نحو 40 ألف أسطوانة غاز يومياً، وهذه الكمية لا تغطي كامل حاجة دمشق وريفها، إذ أن حاجة دمشق وريفها من مادة الغاز هي نحو 60 ألف أسطوانة يومياً.



وسبق وأكدت مصادر في وزارة النفط أنه سيتم تغطية حاجة جميع المناطق ومن ثم تغطية جميع طلبات المستهلكين بما يلغي الطلب الزائد على المادة نتيجة شحها خلال الأسابيع الماضية والتي لم يتجاوز فيها حجم الإنتاج 10 آلاف أسطوانة يومياً، مشيرةً إلى الإنتاج لكي يتجاوز الطلب الحالي ويحقق اســتقرار المــادة ســيرتفع ليصــل إلى 50 ألــف أســطوانة يومياً.