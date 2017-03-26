وصول باخرة محملة بنحو 31 الف طن من القمح إلى مرفأ طرطوس

وصلت إلى مرفأ طرطوس باخرة على متنها 5ر31 ألف طن من القمح الطري مقدمة من روسيا الاتحادية في إطار دعمها للسوريين في مواجهة الإرهاب وتداعيات الاجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية.



وبين مدير المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب ماجد حميدان اليوم أن عمال فرعي المؤسسة العامة للحبوب والصوامع في طرطوس أفرغوا من حمولة الباخرة ليفروسو نحو 21 ألف طن لافتا إلى أن كمية القمح الحالية هي الدفعة الثانية من المساعدات الروسية حيث وصلت في مطلع الشهر الحالي باخرة محملة بكمية3ر17 ألف طن من القمح الطري تم تفريغها وتوزيعها على المحافظات.



وأوضح حميدان أن إجمالي كميات القمح الطري المقدمة من حكومة روسيا الاتحادية إلى الشعب السوري بلغ حتى تاريخه 893ر48 ألف طن.



وتقدم روسيا الاتحادية مساعدات غذائية واغاثية للمتضررين جراء اعتداءات التنظيمات الارهابية في مختلف المحافظات السورية.

سانا