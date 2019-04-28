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وصول الأسيرين المحررين زيدان الطويل وأحمد خميس من سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى معبر القنيطرة

أفاد مراسل سانا بوصول الأسيرين المحررين زيدان الطويل وأحمد خميس من سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى معبر القنيطرة.


من هم الأسرى السوريين الذين أطلق العدو الصهيوني سراحهم اليوم .


الأسير أحمد خميس فلسطيني يبلغ من العمر 35 عامًا من مخيم اليرموك في سوريا، حكم عليه بالسجن 18 عامًا بعد عبوره الحدود إلى الكيان الصهيوني عام 2005 وتسلله إلى موقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مرتفعات الجولان السوري المحتل. 

 


الأسير المحرر زيدان الطويل يبلغ من العمر  57 عاماً دخل إلى فلسطين المحتلة من الجولان السوري ورصده العدو  على الحدود. تم إطلاق النار عليه واعتقاله عليه وتسبب له بإعاقة . 
وائل المولى -  قناة المنار

 