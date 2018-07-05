وصول أول شحنة حبوب من القرم تزن قرابة 4 آلاف طن إلى سوريا

أعلنت سلطات مدينة سيفاستوبول، اليوم الأربعاء، عن تسليم أول شحنة حبوب من القرم، تزن 3.8 ألف طن، تم نقلها بحرا من مدينة سيفاستوبول إلى الميناء السوري .

وقالت السلطات لوكالة "سبوتنيك": "أول شحنة حبوب وصلب إلى الميناء طرطوس السوري".

في الوقت الحالي، يجري تحضير عينات من الحبوب من أجل التأكد من جودته، وبعد أن يجري الخبراء التحاليل اللازمة، ستبدأ عملية التفريغ.

وأكد المتحدث أن الدفعة الثانية وهي 5.4 ألف طن من القمح وحوالي 5 آلاف طن من الشعير، سيجري شحنها إلى سوريا في الأيام المقبلة.

وبدأت في شهر حزيران/يونيو، عملية شحن الحبوب من ميناء سيفاستوبول البحري لإرسالها إلى سوريا، وذلك في إطار اتفاق التعاون بين ميناءي طرطوس وسيفاستوبول. وأكد محافظ مدينة سيفاستوبول دميتري أفسيانيكوف، أنه يخطط لشحن حوالي 200 ألف طن من الحبوب خلال عام.