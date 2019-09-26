وصفة “فشار” تتسبب في مقتل وإصابة مراهقتين

تسببت وصفة لعمل الفشار في مقتل وإصابة مراهقتين 12 و14 عاما.



وكانت نجمة “يوتيوب” صينية شهيرة تدعى “ييها” قدمت وصفة على موقعها الإلكتروني، لعمل الفشار بالكحول، وبرغم أنها حذفت الفيديو لاحقاً، إلا أن المراهقتين حاولتا تنفيذ الوصفة، فاشتعلت النيران فيهما.



ووافقت “ييها” – التي يتابعها 15 مليون شخص على وسائل التواصل الاجتماعي، 7 ملايين منهم على يوتيوب – على دفع تعويضات لأسرتي الفتاتين بعد أن ماتت إحداهما محترقة، وتحتاج الأخرى لعملية تجميل، بعد إصابتها أثناء تنفيذ وصفة لـ “ييها”.



وبرغم استعدادها لدفع التعويض، تصر النجمة الصينية على أن مقاطع الفيديو التي تقدمها ليست تعليمية وليست للتقليد، مؤكدة أن ما حدث هو “أسوأ يوم في حياتها”، نافية أن تكون قد صنعت الفشار بالطريقة التي قامت الفتاتان بتطبيقها.