وصفات طبيعية للحصول على خدود ممتلئة

تبحث كل امرأة عن الطرق التي تجعلها مميزة وتبدو في إطلالة جميلة، ولا شكّ في أن الخدود الممتلئة تمنح المرأة شكلاً جذاباً، وتجعل وجهها يبدو مشرقاً ونضراً. يمكنك تحقيق ذلك من خلال طرق طبيعية:



قناع الخميرة:وهو عبارة عن وضع ملعقة من الخميرة الفورية، وتُضاف إليها ملعقة من عسل النحل مع ملعقة من ماء الورد، وتقلّب المكونات بشكل جيد للحصول على مزيج متجانس يتم وضعه في الثلاجة لمدة 7 دقائق، ثم يغسل الوجه جيداً بغسول للبشرة، بعدها يُوضع "الماسك" على الوجه ويترك لمدة ساعة واحدة، ثم يغسل الوجه جيداً بالماء، وتكرر هذه العملية بشكل يومي لمدة أسبوعين وستبهرك النتيجة، حيث سيحدث اختلاف ستلاحظينه في الخدين وستجدينهما منتفخين بعض الشيء بشكل جذاب.



التمر:

يمكن كذلك جعل خديْك ممتلئين وجذّابين من خلال تناول التمر بكثرة، حيث يتم إحضار بضع حبات تمر ونزع البذر منها ووضعها في بعض الماء مع السكر ثم على النار حتى تغلي جيداً وتحصلي على قوام كثيف، ويتم تناوله من خلال وضع ملعقة منه على فنجان ماء دافئ وتتكرر هذه العملية بشكل يومي لمدة أسبوعين وحتماً ستجدين خديك ممتلئين وجميلين.



زيت اللوز:

أن الزيوت الطبيعية لها فوائد كبيرة في شد البشرة ومنح الخدين مظهرا ممتلئأ وجذاباً، إذ يتم تدليك البشرة بشكل يومي بمزيج من زيت اللوز والسمسم وجوز الهند والعنبر والكتان وتركها على الوجه لمدة 5 دقائق، ثم يغسل جيداً وبعد 20 يوماً على الأقل سيبدأ خدّاك في الامتلاء بشكل طبيعي ومحبب لكِ ولكل من يراك.



جرّبي الحلبة:

الحلبة تفيد في نفخ الخدود من خلال إضافة مائها بعد أن يغلي إلى كمية قليلة من الخميرة الفورية ويتم تدليك الوجه به لا سيما منطقة الخدين ويترك مدة نصف ساعة ثم يغسل الوجه جيداً وتكرر هذه العملية بشكل يومي 30 دقيقة لمدة أسبوعين، وبالتأكيد ستحصلين على النتائج التي تريدينها، لافتة إلى أن الحلبة تتضمن كميات كبيرة من مضادات الأكسدة التي تمنح البشرة مظهراً مشدوداً وتؤخر ظهور علامات الشيخوخة المبكرة على الوجه.