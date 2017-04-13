وسط تصاعد التوتر مع واشنطن.. مناورة للقوات الخاصة الكورية

أشرف رئيس كوريا الشمالية يونغ أون على مناورة نفّذتها قوة من الوحدات الخاصة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشماليّة.



وأعلنت الوكالة أنّ الرئيس الكوري الشمالي شاهد من نقطة مراقبة إنزال طائرات خفيفة لقوّات خاصة أصابت أهدافاً للعدو.



ويأتي ذلك في وقت أرسلت فيه واشنطن إلى شبه الجزيرة الكورية وحدة بحرية ضاربة تتألف من حاملة طائرات وقِطَع مرافقة، مع تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب استعداده لحلّ مشكلة كوريا الشمالية من دون مساعدة الصين.

وتعهّدت كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء بالرد على إعادة نشر حاملة الطائرات الأميركية"كارل فينسون" بالقرب من شبه الجزيرة الكورية بأن تجعل الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية تداعيات "كارثية" ناتجة عن تصرفاتها.وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية في رده على أسئلة صحفي من وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن بلاده ستدافع عن نفسها بقوة في مواجهة أية قوات غازية لأراضيها.

بدوره، قال وزير الخارجية الكوري الجنوبي يون بيونج سي الخميس إنه يعتقد أن واشنطن ستتشاور مع سيول إذا فكرت في توجيه ضربةٍ استباقية لكوريا الشمالية.



وتأتي تصريحات يون في جلسة للبرلمان الكوري الجنوبي وسط زيادة التوتر في المنطقة بشأن احتمال إجراء كوريا الشمالية اختباراً نووياً أو صاروخياً جديداً.



واكتسبت إمكانية قيام الولايات المتحدة بعمل عسكري ضد كوريا الشمالية ردّاً على اختبارات من هذا القبيل زخماً في أعقاب العدوان الأميركي ضد سوريا الأسبوع الماضي، والتي جاءت ردّاً على هجوم بغاز سام أوقع عشرات القتلى اتّهمت واشنطن دمشق بالقيام به.

المصدر: وكالات