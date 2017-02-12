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وسادة إلكترونية لعلاج الأرق

إن كنت تعاني الأرق فلا داعي لتناول الأقراص المنومة بعد اختراع وسادة إلكترونية اخترعها باحثون من هولندا لعلاج الأرق.
وطور الباحثون بجامعة دلفت هذه الوسادة الروبوت تحت اسم «سومنوكس»، وهى على شكل حبة الفول السوداني وبها مجسات حساسة تقيس معدل التنفس الخاص بالشخص ثم تطلق إيقاع تنفس ثابت وهادئ يلتقطه جسم الإنسان أوتوماتيكياً فيشعره بالاسترخاء ويستغرق في النوم.
وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن الجهاز لا يزال نموذجاً أولياً، لكن الباحثين الذين يقفون وراءه يأملون الحصول على تمويل كاف لطرحه قريباً في الأسواق.
وأوضح الباحثون أن هذه الوسادة الروبوت تجمع معلومات حول مستخدمها من خلال مجساتها بالغة الحساسية، وتستخدم هذه المعلومات لتحديد ما إذا كان الشخص مستيقظاً أم مستغرقاً في النوم، فتساعد من يعانى الأرق في تحسين نمط التنفس لديه وبالتالي شعوره بالاسترخاء ما يجعله يتغلب على أرقه.
وقال الباحثون: إن دراسات متعددة أظهرت أن التنفس هو أحد أكثر العوامل أهمية للحصول على نوم جيد ليلا، وتلعب وسادة «سومنوكس» دوراً في إطلاق إيقاع تنفس بطيء وهادئ يشعر الإنسان بالاسترخاء ويجعله يستغرق في النوم خلال دقائق.

وكالات

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