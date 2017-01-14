وسائل اعلام جزائرية..تفكيك شبكة تجسس تعمل لصالح كيان الاحتلال الإسرائيلى

أعلنت وسائل اعلام جزائرية أن أجهزة الأمن الجزائرية فككت شبكة تجسس دولية تعمل لصالح كيان الاحتلال الإسرائيلى وصادرت معدات حساسة ووسائل اتصال متطورة جدا كانت بحوزتها.



وأوضحت قناة النهار الجزائرية أن أمن ولاية غرداية جنوب الجزائر فكك شبكة تجسس تتكون من 10 أشخاص تعمل لصالح” اسرائيل” لافتة إلى أن ” أفراد الشبكة يحملون الجنسيات الليبية والمالية والاثيوبية والليبيرية والنيجيرية والكينية”.



وأكدت القناة أن العملية الأمنية أسفرت عن حجز وسائل اتصال متطورة كانت تستعمل فى عملية التجسس مشيرة إلى أنه تمت احالة الموقوفين للجهات المعنية من أجل التحقيق معهم وفضح المخططات التى كانوا يعملون عليها فى المنطقة بعد أن تبين حقيقة الجهة التى تقف وراءهم.

وكالات