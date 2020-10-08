وسائل إعلام عبرية تتوقع نشوب حرب أهليه في الكيان الإسرائيلي

رأت وسائل إعلام عبرية أن التحريض المتزايد من رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” والأزمة الاقتصادية إضافة إلى حالات الإصابة بفيروس كورونا كلها أمور تقرب الكيان الإسرائيلي من حرب أهليّة.



وفيما تستمر التظاهرات ضدّ “نتنياهو” ولا سيما في تل أبيب وحيفا والقدسِ المحتلة، دعا زعيم المعارضة يائير لابيد حزب “أزرق أبيض” وحزب العمل إلى التصويت لصالح اقتراح حجب الثقة عن حكومة نتنياهو الإثنين المقبل.



هذا ولفتت وسائل إعلام عبرية إلى أن مئات المتظاهرين ساروا لمسافة 11 كلم على مدى ساعات في شوارع تل أبيب، بعد ان انطلقوا من ساحة “هابيما”، وقطعت الشرطة الطريق عليهم في جادة “روتشيلد” لكنهم اخترقوا الحاجز وواصلوا المسيرة.



حيث أعلن رئيس الكيان الإسرائيلي رؤوفين ريفلين الثلاثاء 6/10/2020 ، أن “لا أحد يرغب بالعيش في دولة تسودها الفوضى”، وأضاف: “أنا أنظر بقلق إلى الحوار السياسي الحاصل حول التوجيهات لمكافحة فيروس “كورونا”.



وشهدت أماكن عديدة من القدس المحتلة تظاهرات يوم الخميس الماضي، تخللها مواجهات بين المتظاهرين والشرطة “الإسرائيلية” التي اعتقلت العديد منهم، فضلاً عن محاولة دهس للمشاركين فيها ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوفهم قبل أن يلوذ السائق بالفرار.



وتشهد مناطق الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً تظاهرات “احتجاجاً على فساد رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو”، ويعتبر “نتنياهو” أن التظاهرات محاولة “للدوس على الديمقراطية”، ويتهم الإعلام الإسرائيلي بـ”التحريض ضده”.



يذكر أن “نتنياهو” متهم بالفساد واختلاس أموال وخيانة الثقة في سلسلة من القضايا، ليصبح بذلك أول رئيس حكومة إسرائيلي الذي يتم اتهامه خلال فترة ولايته.