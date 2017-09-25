وسائل إعلام تركية: أنقرة تجنس 50 ألف سوري

أفادت وسائل إعلام تركية نقلا عن مدير عام دائرة النفوس والجنسية بوزارة الداخلية التركية سنان كونار “إن 13 ألف سوري بالغ، تم منحهم الجنسية التركية حتى الآن”.

وحسب كونار فإن المجنسين السوريين في تركيا توافرت فيهم شروط التجنيس، وإجراءات تجنيسهم إضافة إلى عائلاتهم انتهت وبلغ عددهم الإجمالي 35 ألف مجنس.