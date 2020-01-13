وسائل إعلام أمريكية: الاستخبارات “الإسرائيلية” ساهمت في الاعتداء الأمريكي قرب مطار بغداد

كشفت وكالة “إن بي سي” الأمريكية أمس الأحد، أن الكيان الإسرائيلي ساعد في الاغتيال الأمريكي لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الفريق قاسم سليماني.



ووفقاً للوكالة الأمريكية، فإن معلومات “إسرائيلية” ساعدت في عملية الاغتيال، حيث تم تحديد مكان سليماني في مطار بغداد ليلة اغتياله بمساعدة المخابرات “الإسرائيلية”.



أيضاً، صحيفة “نيويورك تايمز”، قالت: “الاستخبارات الإسرائيلية ساهمت في اغتيال سليماني.. وحددت لحظة وصوله إلى المطار الدولي في بغداد”.



ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان على علم بنية القوات الأمريكية اغتيال سليماني.



وكان الطيران الأمريكي نفذ قبل أسبوع، عملية اغتيال الفريق قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي التابع للجيش العراقي أبو مهدي المهندس، حيث تم استهداف سيارة كان تقلهما بالقرب من مطار بغداد الدولي.



يذكر أن الحرس الثوري الإيراني أعلن عند الساعة 1:20 من فجر الأربعاء الفائت، عن إطلاق عشرات الصواريخ من نوع “أرض-أرض” على عدة مواقع عسكرية أمريكية من بينها قاعدة عين الأسد في العراق، وذلك بعد أن توعد مسؤولون إيرانيون بالثأر لدماء سليماني.