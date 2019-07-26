وسائل إعلام أمريكية: إيران اختبرت صاروخا باليستيا وصل مداه إلى ألف كم

قالت وسائل إعلام أمريكية إن إيران أطلقت يوم الأربعاء الماضي صاروخا باليستيا متوسط المدى، وصل مداه إلى ألف كم.



ونقلت شبكة "Fox News" الأمريكية عن مسؤول أمريكي يوم الخميس قوله، "إيران اختبرت يوم الأربعاء صاروخا باليستيا حلق لأكثر من 600 ميل منطلقا من الجزء الجنوبي من البلاد إلى منطقة خارج العاصمة طهران".



وأضاف المسؤول، "نحن على علم بتقارير عن صاروخ أطلق من إيران، وليس لدينا أي تعليق آخر في هذا الوقت".



وذكرت الشبكة أن اختبار إطلاق صاروخ (شهاب 3) يأتي وسط توترات متصاعدة بين طهران والغرب.



من جهتها ذكرت شبكة "سي إن إن"، نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن إيران اختبرت صاروخا باليستيا متوسط المدى وصل مداه إلى ألف كم.



ويُعتقد، بحسب "سي إن إن"، أن إيران اختبرت الصاروخ متوسط ​​المدى يوم الأربعاء في محاولة لتحسين "مدى ودقة" منظومة الأسلحة التي تمتلكها.



ولم يتضح ما إذا كان اختبار يوم الأربعاء ينتهك أي عقوبات ضد إيران، إذ لم تتناول الصفقة النووية لعام 2015 برنامج الصواريخ التقليدية الإيرانية، بحسب وسائل الإعلام الأمريكية.



المصدر: وكالات