وسائط دفاعنا الجوي تدمر هدفا معاديا في منطقة مصياف بريف حماة

أعلن مصدر عسكري مساء أمس تصدي وسائط دفاعنا الجوي لهدف معاد قادم من شمال لبنان وتدميره قبل وصوله الى هدفه في منطقة مصياف بريف حماة.



وذكر المصدر العسكري أنه “في تمام الساعة الحادية عشرة و6 دقائق من مساء اليوم كشفت وسائط دفاعنا الجوي هدفا معاديا قادما من شمال لبنان باتجاه مدينة مصياف”.



وأضاف المصدر أنه “وعلى الفور قامت وسائط دفاعنا الجوي بالتعامل مع الهدف وتدميره قبل الوصول إلى هدفه”.

وتصدت وسائط دفاعنا الجوي عدة مرات خلال السنوات الأخيرة لصواريخ معادية أمريكية وإسرائيلية وأسقطتها قبل الوصول إلى أهدافها.



وتتزامن الاعتداءات الأمريكية والإسرائيلية ضد سورية عادة مع انهيارات المجموعات الإرهابية أمام وحدات الجيش العربي السوري.