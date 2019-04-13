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وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لعدوان إسرئيلي في مصياف وتسقط عددا من الصواريخ

تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري لعدوان جوي إسرائيلي استهدف أحد المواقع العسكرية باتجاه مدينة مصياف في ريف حماة.


وذكر مصدر عسكري  أنه حوالي الساعة الثانية والنصف من فجر اليوم أقدم الطيران الحربي للعدو الإسرائيلي من فوق الأجواء اللبنانية بتنفيذ ضربة جوية على أحد المواقع العسكرية باتجاه مدينة مصياف.


ولفت المصدر إلى أنه على الفور تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية وأسقطت بعضها قبل الوصول إلى أهدافها.
وبين المصدر أن الاعتداء الإسرائيلي أسفر عن تدمير بعض المباني وإصابة ثلاثة مقاتلين بجروح.

 