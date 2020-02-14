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وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لصواريخ معادية قادمة من فوق الجولان السوري

تصدت وسائط دفاعنا الجوي قبيل منتصف هذه الليلة لصواريخ معادية قادمة من فوق الجولان السوري المحتل وأسقطت عدداً منها قبل وصولها إلى أهدافها.


وقال مصدر عسكري أنه في تمام الساعة الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة قبيل منتصف ليلة الخميس الواقع في 13-2-2020 تم رصد صواريخ معادية قادمة من فوق الجولان السوري المحتل وعلى الفور تعاملت معها منظومات دفاعنا الجوي وأسقطت عدداً منها قبل الوصول إلى أهدافها.


وأسقطت صواريخ الدفاعات الجوية عدداً من الصواريخ المعادية في سماء الجهة الجنوبية الغربية لمحيط دمشق.


وتصدت دفاعاتنا الجوية الاسبوع الماضي لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف محيط دمشق والمنطقة الجنوبية وأسقطت معظم الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها.


ومع كل اندحار للتنظيمات الإرهابية أمام الجيش العربي السوري يتدخل العدو الإسرائيلي ويحاول الاعتداء على سورية في محاولة لرفع معنويات الإرهابيين المنهارة.