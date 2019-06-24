وزير يلغي نتائج امتحانات علم الأحياء في حماه بسبب التجاوزات!

أصدر وزير التربية عماد موفق العزب قراراً ألغي بموجبه نتائج امتحانات مادة علم الأحياء للشهادة الثانوية العامة في مدينة السقيلبية بريف حماة، بسبب تجاوز بعض الأشخاص التعليمات الامتحانية ومحاولتهم المساس بنزاهة الامتحانات.



وبحسب القرار تم إلغاء مهمة مشرف المجمع التربوي في مدينة السقيلبية، وإحالته إلى الرقابة الداخلية، وتكليف بديل عنه بتسيير أمور المجمع حالياً ريثما يتم تعيين مشرف للمجمع أصولاً بسبب تهاونه في تطبيق التعليمات الامتحانية.



وبحسب صفحة الوزارة الرسمية تم نقل مركز ثانوية يونس العجي ذكور علمي, ومركزي بهجات السبعة ذكور علمي إلى مدينة حماة بسبب تجاوزات الحاصلة.