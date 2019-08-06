وزير لإقتصاد يرفع أسعار الحليب المجفف المستورد 30 بالمئة

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل قراراً رفع بموجبه الأسعار الاسترشادية للحليب المجفف المستورد، بينما تم تخفيض السعر الاسترشادي لبذور الذرة العلفية وبذور الصويا.



وبحسب القرار فقد تم رفع السعر الاسترشادي لحليب البودرة بنحو 30% رغم مطالبة “وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي” بنسبة أكبر دعماً للحليب الصافي، وتم تسعير طن الحليب كامل الدسم بـ2,300 دولار والمسحوب الدسم من 1,400 بـ2,000 دولار.



وأكد وزير الاقتصاد العام الماضي، أن السعر الاسترشادي للمواد هو السعر الذي تعتمد عليه الجمارك لتحصيل الرسم الجمركي والرسوم الأخرى، وعندما يتم رفع هذا السعر ترتفع كلفة المستورد، وتبعا لذلك يشكل حافزاً لدى صناعيي ومنتجي هذه المواد المحليين لزيادة انتاجهم.



ورفع الأسعار الاسترشادية يعتبر بمثابة رفع للرسوم الجمركية عبر رفع سعر المنتجات المستوردة ليبقى المنتج المحلي في دائرة المنافسة أمام المستوردات، وفقاً لتأكيدات “غرفة تجارة دمشق” منذ عامين.



وخفّض القرار الجديد، السعر الاسترشادي للذرة الصفراء العلفية المستوردة للمرة الثانية منذ نحو شهر من 150 إلى 125 دولار للطن، كما تم خفض سعر بذور فول الصويا من 325 دولاراً للطن إلى 290 دولاراً.



وأكد رئيس لجنة مربي الدواجن نزار سعد الدين مؤخراً أن موضوع تخفيض الرسوم الجمركية على مستوردات الأعلاف تتم دراسته في “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” وسيتم إقراره قريباً، متوقعاً أن يكون له آثار إيجابية على المنتج والمستهلك.

وبيّن وزير الاقتصاد في أيار الماضي أن 70% من كلفة المنتجات الحيوانية هي مواد علفية، وأن خفض أسعارها يسهم في تخفيض كلف الإنتاج وبذلك تخفيض أسعارها على المستهلك.