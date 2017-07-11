وزير صهيوني يجدد اقتراح ربط السعودية بالأراضي المحتلة عبر سكة حديد

اقترح وزير النقل والاستخبارات والطاقة الذرية الصهيوني يسرائيل كاتس تأسيس مشروع شبكة سكك حديد إقليمية عابرة لمنطقة الشرق الأوسط تربط الأراضي المحتلة بدول الخليج مرورًا بكل من الأردن والسعودية.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن كاتس قوله إن القطار العابر لمنطقة الشرق الأوسط سيسمح بربط "إسرائيل" بطريقة أكثر فاعلية بالدول العربية".

وأوضح الوزير الإسرائيلي أن الخطة التي تعمل حكومة العدو على تنفيذها هي إعادة إحياء خط قطار كان موجودا بالفعل ويربط مدينة حيفا بالحدود الأردنية عبر الضفة الغربية ومنها إلى السعودية ودول الخليج.

ورجح كاتس أن يتم التعاون في هذا المشروع مع الرياض عبر قنوات حلفية، في إشارة منه إلى الولايات المتحدة، وأضاف أن إدارة ترمب نشطة جدا في سبيل تطبيع العلاقات بالمنطقة.

وكان وزير النقل الصهيوني قد أعلن في حزيران الماضي، عن خطة مقترحة لربط شبكة سكك الحديد الإسرائيلية بالشبكة الأردنية ومنها إلى السعودية ودول الخليج وقال إنه عرضها على الإدارة الأميركية.

ووفقا للخطة، تبدأ سكة الحديد من حيفا مرورًا بمدينة بيسان في الأغوار، ومنها عبر معبر الشيخ حسين إلى مدينة إربد الأردنية وصولا إلى السعودية والخليج.