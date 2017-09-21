وزير سوري ينسحب من منصة دولية بعد أن صعد إليها وزير إسرائيلي
انسحب وزير السياحة بشر اليازجي، من مؤتمر السياحة العالمي في الصين عندما صعد وزير السياحة الإسرائيلي ليلقي كلمته، لينسحب بعد ذلك وزيرا السياحة في إيران ولبنان.
وكان اليازجي قد وصل إلى الصين لحضور مؤتمر السياحة في الدورة الـ22 للجمعية العامة للمنظمة العالمية للسياحة، التي افتتحت أعمالها في مدينة "شينغدو" في الصين، تحت شعار "مساهمة السياحة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وأكد اليازجي خلال المؤتمر وقبل انسحابه أن "سورية تخطو خطواتها الأخيرة للوصول إلى النصر على الإرهاب و بدأت مرحلة التعافي".
كما طالب اليازجي برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على الشعب السوري، مشيرا إلى أن سورية تعرضت لإرهاب إعلامي و إرهاب اقتصادي انعكس على كل مواطن سوري.
إرسال تعليق جديد