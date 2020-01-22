وزير دفاع السعودية السابق سيزور قاعدة “إسرائيلية” في بولندا لإحياء ذكرى “الهولوكوست” المزعومة

استمراراً لسياسة التطبيع الخليجي-الإسرائيلي، أعلنت وسائل إعلام عبرية أنه من المفترض أن يصل وزير الدفاع السعودي السابق محمد العيسى إلى قاعدة “أوشفيتز” الإسرائيلية في بولندا قريباً، لإحياء ذكرى “الهولوكوست” المزعومة.



وأفادت قناة “i24NEWS” العبرية بأن العيسى الذي يشغل الآن منصب الأمين العام لـ “رابطة العالم الإسلامي” يُعتبر الوجه الديني للتطبيع بين الرياض و”تل أبيب”، مشيرة إلى أنه خلال هذه الزيارة سيصلي لـ “أرواح الذين قضوا”، وسيرافقه رئيس ما يسمى “اللجنة اليهودية-الأمريكية” فليكس واربورغ.



الموقع الإسرائيلي وصف خطوة العيسى التطبيعية بـ “المهمة”، وقال إنها “استمرار للاتجاه السائد في السعودية التي تقاوم وبشدة إنكار “الهولوكوست” وأي عمل معاد للسامية” على حد تعبيره.



يشار إلى أنه في وقت سابق، قال العيسى في حديث مع صحيفة “معاريف” العبرية: “إن الإرهاب باسم الإسلام غير مبرر أينما كان بما في ذلك “إسرائيل”، كما زار متحف “الهولوكوست” المزعومة في واشنطن، ووقع مذكرة تعاون بين “رابطة العالم الإسلامي” واللجنة اليهودية الأمريكية ومؤسسة ما يسمّى “نداء الضمير الأمريكية”.



وفي سياق متصل، قال مسبقاً رئيس الحكومة الإسرائيلية “بنيامين نتنياهو“: “إن التطبيع معنا يتزايد .. لا أعتقد أنه من الممكن التوصل لاتفاقات سلام أخرى، لكن الجديد هو أن دولاً عربية باتت تدرك أن بإمكاننا المضي قدماً في أمور عدة خاصة في المجال الأمني وأنا سعيد بذلك للغاية”.