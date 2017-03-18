وزير داخلية النظام التركي يهدد بإرسال 15 ألف لاجىء إلى أوروبا شهريا

هدد وزير داخلية النظام التركي سليمان سويلو بارسال 15 ألف لاجىء إلى أوروبا شهريا وذلك استمرارا لسياسة الابتزاز التي ينتهجها النظام التركي تجاه أزمة اللاجئين في المنطقة.



وتشهد العلاقات التركية الأوروبية توترا متصاعدا بعد إلغاء عدة مدن وبلدات اوروبية تجمعات كان من المقرر أن يشارك فيها مسؤولون من النظام التركي للترويج للتعديلات الدستورية التى يحاول رئيس النظام التركي رجب طيب اردوغان فرضها بهدف الوصول إلى حكم مطلق.



ونقلت (ا ف ب) عن سويلو قوله في تصريحات صحفية اليوم..”اذا أردتم بوسعنا أن نفتح المجال أمام 15 ألف لاجئ كل شهر” مضيفا.. “علينا أن نذكركم بأنه ليس بامكانكم ممارسة الألاعيب في المنطقة وأن تتجاهلوا تركيا”.



ويرى مراقبون أن الاتحاد الاوروبى خضع من خلال الاتفاق الذى توصل إليه مع النظام التركي في آذار الماضي لابتزاز هذا النظام الذي يستغل أزمة المهجرين واللاجئين ويستخدمها كورقة ضغط مقابل الحصول على مساعدات مالية أوروبية بمليارات الدولارات وينص الاتفاق على إعادة جميع اللاجئين الذين يصلون إلى اليونان أو إلى حدود دول الاتحاد الخارجية إلى تركيا.

وكالات