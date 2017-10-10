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وزير خارجية بنغلاديش تستبعد محاربة ميانمار: الحرب تسببت بتدمير سوريا

لفت وزير خارجية ​بنغلادش​، أبو الحسن محمود علي إلى أن "بنغلادش لن تلجأ إلى الحلول الانتحارية، مثل الدخول في حربوزير خارجية بنغلاديش تستبعد محاربة ميانمار: الحرب تسببت بتدمير سوريا ضد ​ميانمار​، لحل أزمة أقلية ​الروهنغيا​ المسلمة"، مؤكداً أن "دكا تريد حلاً سلمياً قائماً على الجهود الدبلوماسية لأزمة الروهنغيا".

وسأل "لماذا علينا الانتحار والدخول في حرب؟ لا نريد ذلك ونريد السلام، فلماذا علينا تدمير جهودنا من أجل التنمية؟"، مشيراً إلى أن "الحرب تسببت بدمار كل من ​سوريا​ و​العراق​".

وأشار إلى أن "بنغلاديش تمثل نموذجاً للتنمية، مقارنة بعدد من الدول الأخرى، حتى المتقدمة منها"، مشدداً على أن "المجتمع الدولي بأكمله يدعم بنغلاديش في موقفها تجاه أزمة الروهنغيا".

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