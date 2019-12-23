وزير خارجية الإمارات يدعو إلى تجنب مشاعر الكراهية لـ”إسرائيل”

استمراراً لحالة الغزل والتطبيع بين بعض دول الخليج والكيان الإسرائيلي، رحّب رئيس الحكومة الإسرائيلية “بنيامين نتنياهو” بالمقال الذي كتبه وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان، والذي اعتبر فيه أنه يجب ألا يكون هناك مشاعر كره للكيان الإسرائيلي.



وقال “نتنياهو” في تغريدة له على “تويتر”: ” لقد آن الأوان لتحقيق التطبيع والسلام” مضيفاً “نرحب بالتقارب الحاصل بين إسرائيل وبعض من الدول العربية”.



وجاءت تغريدة “نتنياهو” رداً على المقال الذي كتبه وزير الخارجية الإماراتي بعنوان “إصلاح الإسلام: تحالف عربي-إسرائيلي في طور التشكل بالشرق الأوسط”.



وانتشر المقال في صحيفة “سبكتاتور” البريطانية، وأشار فيه إلى “هناك قصة جديدة تتشكل في الشرق الأوسط، حيث يتم رسم خرائط جديدة للعقل الإسلامي تنحي الكراهيات القديمة لإسرائيل جانباً، موضحة أنه إبان حقبة الستينيات، وحد الرئيس المصري الأسبق، جمال عبد الناصر، العرب تجاه معاداة إسرائيل، لكن الآن يغير جيرانها العرب مسارهم”.



وتشهد هذه الفترة تقارب واضح بين “إسرائيل” والإمارات حيث قال المحلل الإسرائيلي “إيدي كوهين”: “هذا عصر التطبيع العلني مع الإمارات، دائما كان في تطبيع وراء الكواليس، الآن أصبح كل شيء على المكشوف”، كما نقلت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية عن مصدر لم تسمه في فريق إدارة إكسبو أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي والإمارات تجري محادثات منذ فترة، للسماح لمن يحملون جوازات سفر إسرائيلية بحضور المعرض في دبي، مشيرة إلى أن “إسرائيل” كانت بمثابة مضيف رسمي لحدث المعرض العالمي العام المقبل، من المتوقع أن تفتح الدولة الخليجية أبوابها للسياح الإسرائيليين في عام 2020، لافتة إلى أن معرض إكسبو 2020 سيقيم جناحاً يقدم فيه الكيان الإسرائيلي أحدث إنجازاته في مجال الابتكار.