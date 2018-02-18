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وزير النقل يكشف عن إطلاق أول مدينة عائمة في طرطوس الشهر القادم

 

كشف المهندس علي حمود وزير النقل رئيس اللجنة الوزارية المكلفة متابعة المشاريع التنموية في محافظة طرطوس ، عن إطلاق أول مدينة عائمة جنوب مدينة طرطوس الشهر القادم.

وأشار المهندس حمود خلال انعقاد مجلس فرع نقابة المهندسين في طرطوس إلى أهمية التعاون والتنسيق بين الحكومة والنقابة المركزية وفروعها لتذليل المعوقات والصعوبات للنهوض بواقع المهندسين والموافقة على فرز 5700 مهندس إلى المؤسسات العامة والعمل على إيجاد حل لمشكلة المهندسين القدامى ممن يقل معدلهم عن 60%. من جانبه لفت الرفيق مهنا مهنا أمين الفرع للتضحيات التي يقدمها أبطال جيشنا الباسل بتصديهم للعصابات المسلحة.

ناقش أوضاع المهندسين والقضايا النقابية والخدمية كتنفيذ قرارات تطبيق العزل الحراري للأبنية وحل مشكلات المواطنين فيما يخص بلدية طرطوس والخدمات المتعثرة بينها تسوية واقع منطقة الرادار وتأخر إصدار المخطط التنظيمي ومشكلة الواجهة البحرية والعمل على إصدار تصميم جميل ومناسب للأكشاك التي حولت طرطوس لمدينة من الصفيح وسوء الخدمات المتعلقة بشبكات الانترنت وتخديم الأبنية المحدثة بشبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء وتمثيل المجالس المحلية بالكفاءات والتوسع بالمخططات التنظيمية والتوسع بالأبنية المدرسية والإسراع بإنجاز مشفى الأطفال وإلزام البلديات أخذ عينات للمجبول الاسمنتي وتطبيق المواصفات الهندسية والإنشائية المطلوبة.

بدوره لفت المحافظ صفوان أبو سعدى إلى جهود ومتابعة وزير النقل في تحويل مبلغ 3 مليارات ليرة لصالح وزارة الإدارة المحلية كدعم للوحدات الإدارية.

 

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