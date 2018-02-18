وزير النقل يكشف عن إطلاق أول مدينة عائمة في طرطوس الشهر القادم

كشف المهندس علي حمود وزير النقل رئيس اللجنة الوزارية المكلفة متابعة المشاريع التنموية في محافظة طرطوس ، عن إطلاق أول مدينة عائمة جنوب مدينة طرطوس الشهر القادم.

وأشار المهندس حمود خلال انعقاد مجلس فرع نقابة المهندسين في طرطوس إلى أهمية التعاون والتنسيق بين الحكومة والنقابة المركزية وفروعها لتذليل المعوقات والصعوبات للنهوض بواقع المهندسين والموافقة على فرز 5700 مهندس إلى المؤسسات العامة والعمل على إيجاد حل لمشكلة المهندسين القدامى ممن يقل معدلهم عن 60%. من جانبه لفت الرفيق مهنا مهنا أمين الفرع للتضحيات التي يقدمها أبطال جيشنا الباسل بتصديهم للعصابات المسلحة.