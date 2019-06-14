وزير النقل يفتتح المعرض الدولي للسيارات في مدينة المعارض

افتتح وزير النقل علي حمود فعاليات المعرض الدولي للسيارات بحضور فعاليات اقتصادية وتجارية إضافة إلى وكالات وشركات بيع وشراء السيارات، وذلك على أرض مدينة المعارض بدمشق بحضور محافظ ريف دمشق علاء ابراهيم.



وبين حمود أن المعرض فرصة ‏لعرض أجنحة وكالات السيارات المعتمدة في سورية بمختلف أنواعها وعرض ‏خدمات مكاتب بيع وشراء السيارات.



مضيفا أن المعرض يتضمن السيارات الحديثة والمستعملة ‏بكافة أنواعها، والشاحنات وآليات النقل، والباصات والآليات الثقيلة وشركات ‏تصنيع القطارات والسكك الحديدية. ‏كما أشار إلى أن الوزارة خصصت ساحة تتسع لـ١٠٠٠ سيارة يمكن للمواطنين بيع وشراء سياراتهم وعرضها للزوار، كما خصصت مركزاً كمديرية نقل مصغرة لإتمام كافة إجراءات نقل وتسجيل وفراغ أية سيارة يتم بيعها ومنحها اللوحات خلال فترة المعرض.



هذا وسيتم عرض قطع غيار السيارات والاكسسورات ومواد العناية بالسيارات ‏وكافة أنواع الزيوت والشحوم وأجهزة التشخيص والفحص للأعطال ومعدات ‏الصيانة وأنظمة الصوت، وكل ما يتعلق بخدمة السيارات.‏وأشار حمود إلى أن المعرض يضم تجهيزات شركات إنقاذ السيارات ‏وتجهيزات مدارس تعليم السواقة، والتأمين على السيارة، وتجهيزات محطات ‏الوقود والمغاسل، والمجلات المتخصصة بعالم السيارات.‏



وحددت الوزارة أوقات الزيارة من الرابعة عصراً لـ العاشرة والنصف ليلاً، على ‏أن يستمر المعرض حتى 17 حزيران، علماً أن الوزارة خصصت نقلاً مجانياً ‏للزوار من تحت جسر الرئيس في منطقة البرامكة.



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