٨٠ غارة جوية خلال الساعات الـ 24 الماضية على مواقع للتنظيمات الإرهابية
سورية| تجاذبات موسكو ـــ أنقرة مستمرة: النار تطاول النقاط التركية
الدفاع الروسية: بطلب تركي طيراننا وجه أربع ضربات على الإرهابيين في إدلب
أنقرة أمام اختبار فشل «الهدنة» مجدداً
مركز حميميم: التوصل إلى اتفاق لوقف تام لإطلاق النار في إدلب برعاية روسيا وتركيا
ميليشيا قسد تفقد خمسة من مسلحيها بينهم قيادي
سلاح الجو والجيش يدميان الإرهابيين في ريفي حماة وإدلب والبادية الشرقية
دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على تل الحارة في المنطقة الجنوبية وتسقط عددا منها
معارك «جيب إدلب» مستمرة... وجيفري في القاهرة
اختبار ديمقراطية مجلس الشعب
لافروف يتوعد الإرهابيين في إدلب بـ”رد ساحق”
130 إرهابي بينهم انتحاري شيشاني يسقطون بنيران الجيش السوري شمال حماة
أسلحة متطورة من تركيا تدخل معارك ريف حماه
خريطة توزع السيطرة في ريفي حماة وإدلب وخسائر “النصرة” في الهجوم الأخير
مقتل الإرهابي عبد الباسط الساروت حارس نادي الكرامة السابق بنيران الجيش السوري في حماه
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

وزير النقل يفتتح المعرض الدولي للسيارات في مدينة المعارض

افتتح وزير النقل علي حمود فعاليات المعرض الدولي للسيارات بحضور فعاليات اقتصادية وتجارية إضافة إلى وكالات وشركات بيع وشراء السيارات، وذلك على أرض مدينة المعارض بدمشق بحضور محافظ ريف دمشق علاء ابراهيم.


وبين حمود أن المعرض فرصة ‏لعرض أجنحة وكالات السيارات المعتمدة في سورية بمختلف أنواعها وعرض ‏خدمات مكاتب بيع وشراء السيارات.


مضيفا أن المعرض يتضمن السيارات الحديثة والمستعملة ‏بكافة أنواعها، والشاحنات وآليات النقل، والباصات والآليات الثقيلة وشركات ‏تصنيع القطارات والسكك الحديدية. ‏كما أشار إلى أن الوزارة خصصت ساحة تتسع لـ١٠٠٠ سيارة يمكن للمواطنين بيع وشراء سياراتهم وعرضها للزوار، كما خصصت مركزاً كمديرية نقل مصغرة لإتمام كافة إجراءات نقل وتسجيل وفراغ أية سيارة يتم بيعها ومنحها اللوحات خلال فترة المعرض.


هذا وسيتم عرض قطع غيار السيارات والاكسسورات ومواد العناية بالسيارات ‏وكافة أنواع الزيوت والشحوم وأجهزة التشخيص والفحص للأعطال ومعدات ‏الصيانة وأنظمة الصوت، وكل ما يتعلق بخدمة السيارات.‏وأشار حمود إلى أن المعرض يضم تجهيزات شركات إنقاذ السيارات ‏وتجهيزات مدارس تعليم السواقة، والتأمين على السيارة، وتجهيزات محطات ‏الوقود والمغاسل، والمجلات المتخصصة بعالم السيارات.‏


وحددت الوزارة أوقات الزيارة من الرابعة عصراً لـ العاشرة والنصف ليلاً، على ‏أن يستمر المعرض حتى 17 حزيران، علماً أن الوزارة خصصت نقلاً مجانياً ‏للزوار من تحت جسر الرئيس في منطقة البرامكة.

 

 


 الوطن أون لاين