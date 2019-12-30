وزير النقل: تحويلة حمص الكبرى أول طريق سريع مأجور في سورية

أكد وزير النقل المهندس علي حمود أن وزارة النقل أولت أهمية خاصة لمحافظة حمص لما تمثله من أهمية طرقية وسككية كونها تعتبر قلب سورية وتمر منها شبكة الطرقات الرئيسية التي تصل محافظات القطر ببعضها، مشيراً إلى أنه تمت صيانة كافة طرق المحافظة وتأهيل البنية التحتية وإعادة تشغيل السكك الحديدية حتى حدود المحافظة.



وأشار إلى أنه تم إقرار مشروع نقل الإحضارات من مدينة حسياء وإدخاله حيز التنفيذ في العام 2020 لما له من أهمية في توفير كلف النقل والمحافظة على الطرقات كما تقرر إطلاق العمل باستكمال تحويلة حمص الكبرى لأهميتها بالوصل بين مدينة حسياء وطريق طرطوس منوهاً بأن هذا المشروع سيكون أول طريق سريع ومأجور في سورية حيث يوفر الوقت والوقود.



الوطن