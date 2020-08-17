وزير النفط يصدر قرارا بمنع التعامل مع عدة كازيات في حلب

أصدر وزير النفط المهندس علي غانم قرارا يوم الاثنين يقضي بعدم التعامل مع عدة كازيات في مدينة حلب لارتكابها مخالفات تتعلق بآلية توزيع مادة البنزين



وبحسب القرار فإنه “بسبب وجود مخالفات مرتكبة تتعلق بالتلاعب بعملية بيع مادة البنزين بحسب البيانات الصادرة عن منظومة البيع وفق البطاقة الذكية وتداول البطاقات والامتناع عن بيع مادة البنزين رغم توفر أرصدة البنزين في المحطات يوقف التعامل مع محطات الوقود المخالفة التالية اسماؤها في محافظة حلب اعتباراً من تاريخه وحتى اشعار اخر :



وذكر القرار أسماء محطات الوقود وهي : محطة محمود محمد شويحنة / مدينة حلب – دوار قاضي عسكر ومحطة سوق الهال (ورثة زاهد شبارق ) /مدينة حلب – سوق الهال ومحطة اكسبرس (عدنان خولندي) /مدينة حلب ومحطة القصر (أبناء مصطفى الباش ) /مدينة حلب



يذكر أن مدينة حلب شهدت خلال الأسبوع الماضي أزمة في مادة البنزين تتعلق بزيادة الطلب على المادة، تم العمل على حلها لتعود الحالة إلى طبيعتها منذ بداية الأسبوع الحالي