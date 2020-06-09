وزير المالية: هناك حلول ستبصر النور لتخفيض أسعار الصرف

صرح وزير المالية مأمون حمدان من تحت قبة مجلس الشعب أن هناك حلول سوف ترى النور قريباً حول موضوع تخفيض أسعار الصرف أمام الليرة والحكومة لن تقف متفرجة، و أن ارتفاع أسعار الصرف أمام الليرة ليس سببه اقتصادياً ولو كان جزء منه ساهم بذلك باعتبار أن حجم الإنفاق والمستورادت لم تزداد بل انخفضت.



كما بين أن هناك عدة أسباب لارتفاع سعر الصرف منها التلاعب بالسعر وتعمد المروجين نشر الشائعات ما يدفع الناس إلى الاحتفاظ بمدخراتهم من الذهب والعقارات والدولار



وأوضح أن الحكومة ضمنت عدم ارتفاع أسعار مادتي السكر والرز في المؤسسة السورية للتجارة حتى نهاية العام.



وأشار الى أن التصريحات الإعلامية لن تخفض أسعار الصرف أمام الليرة وممكن أن يكون لها تأثير يوم أو يومين، وبذلك يجب أن يكون هناك أسس موضوعة لمعالجة الموضوع.