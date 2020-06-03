وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي خلال اجتماع لجنة المتابعة الوزارية لمحافظة حلب:

-خلال العشرة أيام القادمة سيتم البدء بالتعاقد على تركيب /400 / مركز تحويل على أن ينتهي تنفيذها وتوضع بالخدمة خلال العام الحالي 2020 في مدينة حلب وريفها إضافة الى تأهيل عدد من محطات الكهرباء في ( الزربة، باب الفرج، مساكن هنانو) وسيتم وضعها في الخدمة خلال الأشهر القادمة.



-اعتباراً من الأسبوع القادم سيتم البدء بتركيب مراكز التحويل في المناطق التي تم تحريرها.



-تأمين استمرارية الكهرباء على مدار الساعة ودون انقطاع للمناطق والمنشآت الصناعية في محافظة حلب لإعادة دوران العجلة الصناعية.