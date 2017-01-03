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وزير الكهرباء: إيصال التيار الكهربائي إلى حلب عبر الخط البديل

أعلن وزير الكهرباء المهندس زهير خربوطلي أمس أنه تم إصلاح الأعطال وعودة التيار الكهربائي عبر الخط البديل لمدينة حلب ومضخات مياه الشرب “سليمان الحلبي” لافتاً إلى أن ورشات الصيانة تتابع أعمالها لصيانة الأعطال التي لحقت بالمنظومة الكهربائية بمنطقة حريبل.

وخلال تفقده أعمال صيانة أبراج نقل الطاقة الكهربائية للخط البديل التي تعرضت للاعتداءات الإرهابية في منطقة حريبل بين المهندس خربوطلي أن العمل جار لإصلاح الخط الثاني وستتم تغذية مدينة حلب بالتيار الكهربائي بالتساوي لجميع المواطنين مؤكداً ضرورة الحفاظ على الشبكة الكهربائية وحمايتها من أيدي العابثين وضعاف النفوس.


سانا

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