وزير العدل من طرطوس: أتمتنا 8 ملايين وكالة عدلية حتى اليوم

أكد الدكتور نجم الأحمد وزير العدل أن الوزارة وضعت خطة لتطوير الواقع الإداري من خلال أتمتة الأعمال من ناحية السجل القضائي والوكالات العدلية فيوجد في سورية 15 مليون وكالة تم أتمتة 8 ملايين وكالة حتى اليوم وقد بدأنا بدمشق وريف دمشق والسويداء ومع بداية العام الحالي ستتم أتمتة الأعمال القضائية في حماة وطرطوس وعدد من المجمعات القضائية في ريف دمشق وكل تلك الأعمال ستتم بأيد وخبرات محلية.

منوهاً إلى أن الجسم القضائي في سورية تعرض للكثير من الأعمال الإرهابية وكان أولها إحراق القصر العدلي في درعا وخاصة القسم الجنائي وبعدها طال التدمير الممنهج القصر العدلي في حماة ودير الزور وقد استطاعت الوزارة حفظ الدعاوى حيث تم نقل المحاكم إلى مكان آخر وبذلك استطعنا الحفاظ على كل الدعاوى ولم نفقد أي دعوى كانت قائمة في المحاكم.

جاء ذلك خلال استضافته في منبر الصحفيين الشهري الذي أقامه فرع اتحاد صحفيي طرطوس تحت عنوان: (عمل ومهام وزارة العدل والخطوات الجارية للتطوير والإصلاح التشريعي والقضائي) بحضور المحافظ صفوان أبو سعدى وأمين فرع الحزب مهنا مهنا وأعضاء ورئيس مجلس المحافظة ياسر ديب والأسرة القضائية ونقيب المحامين والمحامي العام في المحافظة.

وأوضح الوزير الكادر البشري في الوزارة تعرض أيضاً للإرهاب حيث ارتقى 70 قاضياً شهيداً ونال قسم كبير من العاملين شرف الشهادة وبعضهم خطف وبعضهم شرد.

وأضاف الأحمد: إن الوزارة تعمل على تجديد بعض القوانين التي وضعت منذ زمن بعيد وآخر قانون تم تحديثه هو قانون العقوبات حيث دخل على المجتمع السوري وبسبب الأزمة بعض الجرائم لم تكن موجودة سابقاً إلا بحالات فردية ما استوجب وضع العقوبات اللازمة لها مثل عقوبة الخطف لتصل عقوبة الخطف إلى الإعدام وكان لهذا التعديل أثره الايجابي حيث انخفضت نسبة هذه الجرائم إلى نحو 70% وحالياً يوجد العديد من الجرائم التي فرضها الواقع الحالي وهي بصدد الدراسة لوضع العقوبات المناسبة لها.

محمد حسين

المصدر: الوطن