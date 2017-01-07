وزير العدل: تشكيل فريق لمتابعة أتمتة العمل القضائي والإداري وأرشفة الوكالات العدلية

أصدر وزير العدل الدكتور نجم الأحمد قرارا بتشكيل فريق عمل يعمل بإشرافه مباشرة مهمته متابعة أتمتة العمل القضائي والإداري وأرشفة الوكالات العدلية وإصدارها الكترونيا خلال عام 2017 وفقا للخطط المرسومة وللتعليمات ذات الصلة الصادرة عن الوزير أو من يفوضه بذلك.



وتضمن القرار أن يقوم الفريق المشكل بتقديم التقارير الدورية عن الإنجاز والتنفيذ وكل ما يلزم لتطبيق البرمجيات والأجهزة الحاسوبية ومخدمات الشبكة وسائر الأعمال والمهام التي يصدر تكليف بها.

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