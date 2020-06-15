وزير الصناعة يكشف عن سبب ايقاف استيراد السيارات

أكد وزير الصناعة المهندس محمد معن جذبة أن الحكومة سمحت سابقاً بترخيص صالات لتجميع السيارات وأعطت التراخيص بهدف توطين صناعة السيارات بنسبة تصل إلى 40 % على الأقل حيث رخصت لصالة واحدة لكل صناعي مع التوقيع على تعهد لإنشاء 3 صالات مع بداية عام 2020، كاشفاً أن هذه الصناعة كانت تستنزف حوالي 80 مليون دولار شهرياً، مما دفع الحكومة لإيقاف منح إجازات الاستيراد الخاصة بهذه الصناعة في نهاية عام 2019، لأنها لم تقدم أي قيمة مضافة للصناعة والاقتصاد الوطني والمواطن.



وأكد جذبة أن الوزارة والحكومة تدعم كل الصناعات التي تقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتفيد المواطن فقط.

وزارة الصناعة